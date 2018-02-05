Семин: "Хорошо, что в игре с "Кальмаром" не было драки"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ничью своей команды в контрольном матче со шведским "Кальмаром".

"Матч получился боевым. Было множество единоборств, иногда грязных. Главное, что никто не получил травмы. В первом тайме пропустили гол из-за ошибки. Во втором - вышла новая группа футболистов, которая оказывала серьезное давление на соперника. Была принципиальность в единоборствах, поэтому удалось отыграться.

В первом тайме мы играли слишком нежно и спокойно. После перерыва появилась агрессия в каждом эпизоде. Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки", - цитирует наставника "железнодорожников" официальный сайт его клуба.

Напомним, сам матч закончился со счетом 1:1. | soccernews.ru