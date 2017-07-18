Сёмин: "Хорошо, что выиграли у "Арсенала"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился эмоциями после матча первого тура чемпионата России против тульского "Арсенала".

"Хорошо, что выиграли, есть три очка, и для нас это самое важное. Проблемные позиции в команде есть, требовались перестановки. Попозже посмотрим статистику игры, сделаем анализ матча" - сказал Сёмин.

Не пропустите видеообзор матча "Локомотив" - "Арсенал Тула". | http://soccernews.ru