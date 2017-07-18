Сёмин: "Хорошо, что выиграли у "Арсенала"

Теги юрий семинлокомотив москваарсенал тула

Сёмин: "Хорошо, что выиграли у "Арсенала"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился эмоциями после матча первого тура чемпионата России против тульского "Арсенала".

"Хорошо, что выиграли, есть три очка, и для нас это самое важное. Проблемные позиции в команде есть, требовались перестановки. Попозже посмотрим статистику игры, сделаем анализ матча" - сказал Сёмин.

Не пропустите видеообзор матча "Локомотив" - "Арсенал Тула". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Бонуччи, Баджо, Игуаин и другие шокирующие трансферы Серии А

Бонуччи, Баджо, Игуаин и другие шокирующие трансферы Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ЦСКА Москва 1 3
2 Зенит Санкт-Петербург 1 3
3 Краснодар 1 3
4 Уфа 1 3
5 Ахмат 1 3
6 Локомотив Москва 1 3
7 Спартак Москва 1 1
8 Ростов 1 1
9 Динамо Москва 1 1
10 Урал 1 1
11 Рубин 1 0
12 Анжи 1 0
13 Амкар 1 0
14 Арсенал Тула 1 0
15 Тосно 1 0
16 СКА Хабаровск 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов