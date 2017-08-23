Семин: "Хотим, чтобы Дзюба пришел в "Локомотив"

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Семин: "Хотим, чтобы Дзюба пришел в "Локомотив"Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о возможном переходе в свой клуб форварда питерского "Зенита" Артема Дзюбы.

"Я был бы не против, если бы Дзюба перешел в аренду в "Локомотив". У нас - всего один нападающий. Хорошим игрокам всегда найдем место в "Локомотиве" и дадим им играть. Хотим, чтобы, если была бы возможность, и Дзюба пришел в команду. Перед "Локомотивом" стоят серьезные задачи. Коллектив - очень сплочен, и это играет большую роль", - цитирует наставника "железнодорожников" чемпионат.com.

Напомним, Семин высказался об Эдере. | soccernews.ru

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