Сёмин и Бердыев - в топ-50 лучших тренеров мира по версии Clubelo

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Сёмин и Бердыев - в топ-50 лучших тренеров мира по версии Clubelo

Аналитический футбольный интернет-портал Clubelo опубликовал рейтинг лучших действующих тренеров в мире.

Первое место в списке занимает наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, второе - Диего Симеоне ("Атлетико"), третье - Жозе Моуринью ("Тоттенхэм").

В топ-50 попали два российских специалиста - это Курбан Бердыев (экс-"Рубин") и Юрий Сёмин (экс-"Локомотив"). У них 27-е и 37-е места соответственно.

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