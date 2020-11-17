Сёмин и Хвича расплакались, когда грузин прощался с "Локомотивом"

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии, раскрыл обстоятельства прощания своего сына с московским "Локомотивом" летом 2019 года.

"Конечно, я переживал, когда ему в "Локомотиве" говорили: "Оставайся на год просмотра". А после этого был рад, что сын оказался в "Рубине", где ему дают играть в футбол. Общался ли с Сёминым? Нет, моё общение с российским футболом - через агента сына Мамуку. Но от Хвичи узнал, как он прощался с Сёминым, что у тренера выступили слёзы. "Пап, я увидел его слёзы и сам заплакал", - рассказывал мне Хвича после того, как прощался с клубом.

Что касается выбора "Локомотива", то мы общались с Мамукой, видели возможность, что Хвича проявил себя в "Локомотиве". Тем более тренировал Сёмин, которого я видел в "Габале", и знал, что он легенда российского футбола, здорово работает с молодыми игроками. Не буду говорить, какие ещё команды нас звали, но мы выбрали "Локо", - сказал Кварацхелия-старший.

"Железнодорожники" арендовали Хвичу в феврале 2019 года. Грузин хорошо проявил себя и Сёмин хотел сохранить его, однако договориться о его подписании не удалось. Тренер впоследствии неоднократно критиковал руководство клуба за такой исход сделки.

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