Сёмин и Николич вместе смотрели матч ФНЛ

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Сёмин и Николич вместе смотрели матч ФНЛ

На матче 1-го тура ФНЛ между "Чертаново" и "Спартаком-2" встретились бывший и нынешний тренеры московского "Локомотива".

Юрий Сёмин, покинувший пост наставника "железнодорожников" в мае, и его преемник Марко Николич смотрели игру с трибун, сидя в одном ряду.

Стоит отметить, что ранее 73-летний специалист публично выступал против руководства "Локо", а не сербского коллеги.

Напомним, что боссы столичного клуба отказались продлевать контракт с Сёминым и пригласили вместо него Николича.

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