Семин и Симеоне назвали стартовые составы

Наставники московского "Локомотива" и мадридского "Атлетико" Юрий Семин и Диего Симеоне назвали стартовые составы своих команд на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

"Локомотив": Коченков, Чорлука, Кверквелия, Рыбусь, Лысов, Коломейцев, И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

"Атлетико": Вернер, Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис, Тейе, Коке, Габи, Сауль, Корреа, Торрес.

Напомним, Радченко сделал прогноз на матч "Локомотива" и "Атлетико".