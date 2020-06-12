Сёмин и Уткин попали в список личностей, которые вдохновляют россиян

Теги юрий семинвасилий уткин

Сёмин и Уткин попали в список личностей, которые вдохновляют россиян

Исследовательская организация "Левада-центр" с помощью опроса определила, какие личности больше всего вдохновляют жителей России.

Первое место занял президент РФ Владимир Путин. В первую тройку также попали оппозиционер Алексей Навальный и глава Минобороны Сергей Шойгу.

Отметим, что в списке оказался журналист Василий Уткин, который имеет популярность в возрастной группе от 18 до 24 лет.

Кроме того, один процент опрошенных в возрасте от 25 до 39 лет отдали свой голос за экс-тренера "Локомотива" Юрия Сёмина.

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