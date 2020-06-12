Сёмин и Уткин попали в список личностей, которые вдохновляют россиян
Исследовательская организация "Левада-центр" с помощью опроса определила, какие личности больше всего вдохновляют жителей России.
Первое место занял президент РФ Владимир Путин. В первую тройку также попали оппозиционер Алексей Навальный и глава Минобороны Сергей Шойгу.
Отметим, что в списке оказался журналист Василий Уткин, который имеет популярность в возрастной группе от 18 до 24 лет.
Кроме того, один процент опрошенных в возрасте от 25 до 39 лет отдали свой голос за экс-тренера "Локомотива" Юрия Сёмина.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20