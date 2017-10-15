Семин: "Игра была до ошибки"

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Семин: "Игра была до ошибки"Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче РФПЛ от "Уфы".

"Игра была очень сложная. У "Уфы" тоже практически ударов не было, игра была в середине поля, много было единоборств, и игра была до ошибки. Мы ее допустили - мы ее и проиграли", - цитирует наставника "железнодорожников" чемпионат.com.

Напомним, "Уфа" выиграла у "Локомотива" со счетом 1:0. | soccernews.ru

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