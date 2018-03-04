Семин: "Игрокам "Локомотива" будет интересно сыграть с "Атлетико"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассуждает о предстоящих матчах 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетико".
"Что важнее - Лига Европы или чемпионат? Для нас важнее предстоящая игра. "Атлетико" превосходит нас, но нашим игрокам хочется испытать силы с этой командой, одной из самых сильных. Если сейчас все подстраиваются под "Барселону" и "Манчестер Сити", то Симеоне идёт своим путем. Нашим игрокам интересно провести этот матч. Каков будет результат, сложно предугадать", - приводят слова Семина российские СМИ.
Первый матч между "Локомотивом" и "Атлетико" пройдет 8 марта в Мадриде, ответный - 15 марта в Москве.
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