Семин: "Игрокам "Локомотива" будет интересно сыграть с "Атлетико"



Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассуждает о предстоящих матчах 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетико".

"Что важнее - Лига Европы или чемпионат? Для нас важнее предстоящая игра. "Атлетико" превосходит нас, но нашим игрокам хочется испытать силы с этой командой, одной из самых сильных. Если сейчас все подстраиваются под "Барселону" и "Манчестер Сити", то Симеоне идёт своим путем. Нашим игрокам интересно провести этот матч. Каков будет результат, сложно предугадать", - приводят слова Семина российские СМИ.

Первый матч между "Локомотивом" и "Атлетико" пройдет 8 марта в Мадриде, ответный - 15 марта в Москве.

Не пропустите: Семин: "Для "Локомотива" - это хороший результат". | http://soccernews.ru