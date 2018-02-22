Семин: "Игроки "Локомотива" - молодцы, истинные профессионалы"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу своей команды над "Ниццей" (1:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Очень тяжело было... Первые официальные матчи после перерыва всегда трудные. Так что ребята - молодцы, истинные профессионалы. Сыграй мы чуть ниже своих возможностей - не прошли бы "Ниццу". Не забывайте, что "Локо" принес России очки в копилку коэффициентов УЕФА. Выход в 1/8 - большой успех. "Ницца" - хорошая команда, которая играет в хороший футбол.

О болельщиках могу сказать только самые теплые слова. Я игрокам сказал перед матчем: "Вы многого добились, Добились того, что 20 тысяч людей приходят посмотреть на вас. В мороз. Так что мотивируйте их, чтобы они пришли и на следующий матч", - приводят слова Семина российские СМИ.

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