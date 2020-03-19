Семин: "Игроки "Локомотива" продолжают тренироваться. Машина-база-дом. Чем не карантин?"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сказал, что в клубе пока не решили посадить ли команду на карантин. Об этом сообщает "Спорт-Экспрес".

"У нас все основано на самосознании игроков. Они продолжают тренироваться. Каждый день приезжают на базу, а оттуда - домой. Такое наше решение. Тренировочный процесс не прекращаем. На базе лишних людей нет, прессы нет. Это самое идеальное место, чтобы избежать каких-то вещей...

Но ведь у нас практически карантин. Машина-база-машина-дом. Вот вам и карантин. Пока так. Как только появится новое распоряжение, тогда будем действовать по-другому", - сказал тренер.

"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге.

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