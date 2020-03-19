Семин: "Игроки "Локомотива" продолжают тренироваться. Машина-база-дом. Чем не карантин?"

Теги локомотив москваюрий семин

Семин: "Игроки "Локомотива" продолжают тренироваться. Машина-база-дом. Чем не карантин?"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сказал, что в клубе пока не решили посадить ли команду на карантин. Об этом сообщает "Спорт-Экспрес".

"У нас все основано на самосознании игроков. Они продолжают тренироваться. Каждый день приезжают на базу, а оттуда - домой. Такое наше решение. Тренировочный процесс не прекращаем. На базе лишних людей нет, прессы нет. Это самое идеальное место, чтобы избежать каких-то вещей...

Но ведь у нас практически карантин. Машина-база-машина-дом. Вот вам и карантин. Пока так. Как только появится новое распоряжение, тогда будем действовать по-другому", - сказал тренер.

"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. 

Не пропустите: Шюррле - о карантине: "Много читаю, учусь, смотрю ютуб"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Погба поздравил Кокорина с днем рождения

Погба поздравил Кокорина с днем рождения

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов