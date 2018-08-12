Семин: "Имели большое преимущество"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура РФПЛ "Оренбургу".

"Когда много атакуешь, то конечно теряешь концентрацию. Единственный свой шанс "Оренбург" использовал. Но они хорошо играли, самоотверженно, ложились под мяч, сложно было им забить. Сложно сказать был офсайд или нет в моменте с нашим отмененным голом. К игрокам "Локомотива" по самоотдачи и работе претензий нет, мы имели большое преимущество. Но нужны голы", - цитирует наставника "железнодорожников" СЭ.

Напомним, "Локомотив" уступил "Оренбургу" со счетом 0:1. | soccernews.ru