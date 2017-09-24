Сёмин: "Когда-то и нам должно было достаться немножко удачи"

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Сёмин: "Когда-то и нам должно было достаться немножко удачи"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин подвёл итоги матча 11-го тура чемпионата России против "Ростова".

"Можно сказать был равный матч высокого уровня. Мы воспользовались ситуацией и забили гол. Когда-то и нам должно было достаться немножко удачи. При этом мы играли хорошо. Благодарен игрокам за самоотдачу. Давление от "Ростова" было мощное" - сказал Сёмин.

Не пропустите видеообзор матча "Ростов" – "Локомотив". | http://soccernews.ru

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