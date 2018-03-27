Семин: "Комментировать решение Черчесова по Денисову не могу"

Теги локомотив москваигорь денисовроссиястанислав черчесовюрий семин

Семин: "Комментировать решение Черчесова по Денисову не могу"Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался об отсутствии полузащитника своей команды Игоря Денисова в сборной России.

"Мне очень нравится Денисов, он приносит большую пользу "Локомотиву". Он - дисциплинированный игрок, хотя об Игоре пишут разные истории. Не зря он - капитан нашей команды. Но решение Черчесова я прокомментировать не могу", - цитирует наставника "железнодорожников" sport24.ru.

Напомним, Семин в очередной раз высказался о поражении своей команды "Атлетико". | soccernews.ru

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