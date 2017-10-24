Семин: "Кто-то из пары Чорлука и Ари может вернуться в ноябре"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о ходе восстановления после травм защитника Ведрана Чорлуки и нападающего Ари.

"Нередко ловлю себя на мысли, что с Чорлукой и Ари мы бы могли сейчас идти еще увереннее. Но вместе с тем понимаю, что у каждой команды есть свои проблемы, мы тут не единственные. Когда вернутся? Реально – с Нового года, но оба рвутся в бой. Поэтому не исключаю, что в конце ноября кто-то может появиться на поле.

Рисковать никто не станет. Но Ари и Чорлука хорошо и профессионально проходят реабилитацию. Не капризничают, не унывают. На самом деле не так просто выполнять монотонную работу без мяча, выдерживать медицинские процедуры, которые длятся по полдня. Каждый день надо проводить несколько часов в кабинете и тренажерном зале, не снижая к себе требований. Очень качественно работают оба. Не было ни одного дня, чтобы Ари и Чорлука, например, отпросились", - приводят слова Семина российские СМИ.

Напомним, что 31-летний Чорлука травмировал колено в апреле, а 31-летний Ари получил аналогичную травму в июле.

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