Семин: "Лидерство "Локомотива" это приятная неожиданность"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал лидерство своей команды в Премьер-лиге.
"Для меня лидерство "Локомотива" это приятная неожиданность, которая, однако, подкреплена работой. Работой на сборах, ежедневной работой на тренировках. Все футболисты относятся к делу очень профессионально. Это проявляется и во время игр, и в разных мелочах, которые болельщики не видят. Как ребята тренируются, как восстанавливаются после травм, как относятся к здоровью – из всего этого и складывается команда. Все мотивированы.
На своем ли месте "Локомотив"? Турнирная таблица – всегда самый верный показатель. На мой взгляд, это вообще единственная справедливая статистика в нашем чемпионате. Мы ставим себе большие задачи. Никто не отказывается от амбиций. Нам всем интересно быть там, где мы сейчас. Интересно прогрессировать, выигрывать сложные матчи, преодолевать трудности. Поэтому, наверное, не нужно лишний раз говорить о том, какие ставим задачи. Мы хотим расти – вот наша задача. Хотят расти футболисты, хочет расти тренер. Это и есть основная мотивация", - приводят слова Семина российские СМИ.
Напомним, что после 14 туров "Локомотив" делит с "Зенитом" 1-2 места в чемпионате России, но опережает соперника по дополнительным показателям.
В 15 туре "Зенит" и "Локомотив" сыграют между собой. Матч состоится 29 октября и пройдет на стадионе "Санкт-Петербург".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|14
|29
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|29
|3
|ЦСКА Москва
|14
|25
|4
|Урал
|14
|22
|5
|Краснодар
|14
|21
|6
|Спартак Москва
|14
|21
|7
|Уфа
|14
|18
|8
|Рубин
|14
|18
|9
|Ахмат
|14
|17
|10
|Арсенал Тула
|14
|17
|11
|Ростов
|14
|17
|12
|Амкар
|14
|16
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Тосно
|14
|14
|15
|Анжи
|14
|12
|16
|СКА Хабаровск
|14
|12