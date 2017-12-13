Семин: "Лидерство "Локомотива" не является неожиданностью для меня"

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Семин: "Лидерство "Локомотива" не является неожиданностью для меня"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что его не удивляет лидерство его команды в чемпионате России. 

Неожиданность ли это для меня? Нет! И прежде всего потому, что я видел, как игроки работают на тренировках, как выкладываются в каждом матче, как пытаются исправить ошибки партнера. Добавлю еще один очень важный момент – уважение, с которым футболисты относятся друг к другу не только на поле, но и в жизни. Такая команда способна на многое", - приводят слова Семина российские СМИ.

После 20 туров "Локомотив" лидирует в Премьер-лиге и на восемь очков опережает ближайшего преследователя.

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