Семин: "Линия обороны в "Локомотиве" меня тревожит больше всего"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о том, что его тревожит перед стартом нового сезона. По словам специалиста, это линия обороны.

"Из шести защитников четверо выбыли. Эта линия на данный момент - наша головная боль

Выкуп у "Рубина" прав на Кверквелию может сделать проблему менее острой. Соломон - качественный исполнитель, цепкий, с хорошим выбором позиции. Он внес большой вклад в успех "Локомотива" в Кубке России. Но в одиночку Кверквелия все вопросы в защите не решит - нужен еще, как минимум, один квалифицированный футболист. Работа в этом направлении продолжается", - сказал он.

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