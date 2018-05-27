Семин: "Ливерпуль" сыграл хуже, чем может"
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин дал комментарий по состоявшемуся вчера финалу Лиги Чемпионов.
"Ливерпуль" сыграл хуже, чем может, и это связано не только с травмой ведущего игрока Салаха. Такие матчи, как финал Лиги Чемпионов, непросто психологически выдерживать и показывать свои сильнейшие качества. У Кариуса было слишком большое волнение в финале, отсюда и ошибки. А "Реал" показал свой уровень, на котором всегда проводит свои матчи", - цитирует наставника "железнодорожников" Р-Спорт.
Напомним, на групповой стадии ЛЧ "Локомотив" избежал встречи с семью топ-клубами. | soccernews.ru
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