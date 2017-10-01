Семин: "Локомотив" был очень хорош"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин подвел итог матчу своей команды против "Динамо".

"Мне игра очень понравилась. Я получал удовольствие с 1-й по 90-ю минуту - ребята играли правильно, много комбинировали. Думаю, наших болельщиков мы сегодня поздравили хорошей игрой. В сборную наши ребята поедут с хорошим настроением, это определенный стимул. За паузу подлечим Лысова, Фарфана. Время пройдет, и это играет нам на руку. Игра идет, у нас хорошее настроение. "Локомотив" был очень хорош сегодня", - цитирует наставника "железнодорожников" чемпионат.com.

Напомним, "Локомотив" разгромил "Динамо" со счетом 3:0. | soccernews.ru