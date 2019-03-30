Сёмин: "Локомотив" до последнего будет бороться за чемпионство"
Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился эмоциями после победы своей команды над "Динамо" в матче 21-го тура чемпионата России.
"Матч был очень сложный. Всё-таки был большой перерыв, из-за которого взаимодействия в какой-то мере были нарушены. Было неоднозначное физическое состояние. Но был характер, молодцы. Мы выждали и нашли момент. В дальнейшем очень хорошо сыграли в обороне, была большая самоотверженность, сыграли на результат. Такие матчи дорогого стоят. Пока мы свои чемпионские полномочия не сдали - будем бороться до последнего", - сказал Сёмин.
Отметим, что благодаря победе в дерби "железнодорожники" сократили отставание от лидирующего "Зенита" до трёх очков, но у питерцев есть матч в запасе против "Оренбурга".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|ЦСКА Москва
|20
|36
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Арсенал Тула
|21
|30
|7
|Ростов
|20
|29
|8
|Рубин
|21
|29
|9
|Ахмат
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|20
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12