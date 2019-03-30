Сёмин: "Локомотив" до последнего будет бороться за чемпионство"

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Сёмин: "Локомотив" до последнего будет бороться за чемпионство"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился эмоциями после победы своей команды над "Динамо" в матче 21-го тура чемпионата России.

"Матч был очень сложный. Всё-таки был большой перерыв, из-за которого взаимодействия в какой-то мере были нарушены. Было неоднозначное физическое состояние. Но был характер, молодцы. Мы выждали и нашли момент. В дальнейшем очень хорошо сыграли в обороне, была большая самоотверженность, сыграли на результат. Такие матчи дорогого стоят. Пока мы свои чемпионские полномочия не сдали - будем бороться до последнего", - сказал Сёмин.

Отметим, что благодаря победе в дерби "железнодорожники" сократили отставание от лидирующего "Зенита" до трёх очков, но у питерцев есть матч в запасе против "Оренбурга". 

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