Семин: "Локомотив" не является фаворитом чемпионата России"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не считает свою команду главным претендентом на золотые медали чемпионата России.
"Сейчас мы на отрыв от других команд вообще не обращаем внимания. Этот отрыв мог быть еще больше, не потеряй мы очки с "Амкаром" и "Тосно" например. Конечно, хочется всегда большего, но мы не являемся фаворитами чемпионата России. В РФПЛ есть свои фавориты", - приводят слова Семина российские СМИ.
Напомним, что после 20 туров "Локомотив" лидирует в Премьер-лиге и на восемь очков опережает ближайшего преследователя.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12