Семин: "Локомотив" не является фаворитом чемпионата России"



Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не считает свою команду главным претендентом на золотые медали чемпионата России.

"Сейчас мы на отрыв от других команд вообще не обращаем внимания. Этот отрыв мог быть еще больше, не потеряй мы очки с "Амкаром" и "Тосно" например. Конечно, хочется всегда большего, но мы не являемся фаворитами чемпионата России. В РФПЛ есть свои фавориты", - приводят слова Семина российские СМИ.

Напомним, что после 20 туров "Локомотив" лидирует в Премьер-лиге и на восемь очков опережает ближайшего преследователя.

Не пропустите: Фарфан в третий раз признан игроком месяца в "Локомотиве". | http://soccernews.ru