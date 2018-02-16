Семин: "Локомотив" пока не прошел дальше, осталось еще 90 минут"



Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу своей команды над "Ниццей" (3:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Никогда не нужно терять надежды. Я благодарен своим игрокам, которые после не слишком удачного первого тайма сумели переломить ход матча во второй половине. Сработали тактические изменения, которые мы внедрили в перерыве.

Второй тайм стал для нас проще благодаря пенальти в концовке первого тайма. Это был наш первый официальный матч за два месяца, поэтому было сложно сразу влиться в игру. Впрочем я доволен тем, как все в итоге сложилось.

Но Локомотив" пока не прошел дальше, осталось еще 90 минут. "Ницца" это хороший и боевой клуб", - приводит слова Семина официальный сайт "Ниццы".

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