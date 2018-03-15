Семин: "Локомотив" постарается не допустить ошибок, которые допустил в Мадриде"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассуждает о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с мадридским "Атлетико".

"Постараемся не допустить те ошибки, которые были допущены там. В Мадриде моментов у "Атлетико" тоже было не очень много, но они забили три из трёх. Это говорит о том, что у их игроков высокий уровень реализации и мастерства.

Насколько готов Фарфан? Думаю, футбольное поле покажет. Это время на поле будет для него тестом, как и для других. Из первого матча мы вынесли простые вещи: нельзя допускать такие ошибки, которые там допустили. Постараемся сейчас их не делать. Этот опыт очень важен для Миранчуков, Лысова и даже опытных игроков. Но нужно учитывать такой момент, что "Атлетико" давно проводит официальные игры, а у нас с "Атлетико" был только четвёртый официальный матч. Это наложило определённую неуверенность на игроков. Сейчас с этим лучше.

Почему Коченков в воротах? Во-первых, Гилерме не может играть. Он травмирован. Выбрали Коченкова, потому что он на данный момент сильнее Медведева. Он великолепно сыграл с "Уралом", а от добра добра искать не нужно", – приводят слова Семина российские СМИ.

Матч "Локомотив" - "Атлетико" начнется в 19:00 мск. В первой встрече мадридцы победили со счетом 3:0.

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