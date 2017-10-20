Семин: "Локомотив" пропустил от "Шерифа" нелогичный гол"



Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ничейный результат с "Шерифом" (1:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Команда "Шериф" была очень агрессивна, но, наверное, мы пропустили нелогичный мяч. Хотя у них были другие шансы, но этот гол получился нелогичным. Ни один судья, наверное, не взял бы на себя ответственность и не засчитал бы гол. Это новая система определила взятие ворот? Ну вот видите", - приводит слова Семина "Матч ТВ".

Несмотря на эту ничью "Локомотив" сохранил первое место в своей группе.

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