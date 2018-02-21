Семин: "Локомотиву" надо опасаться только себя"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от ответной игры 1/16 финала Лиги Европы против французской "Ниццы".

"Игра будет тяжелая и напряженная. "Ницца" не зависит от Балотелли, хоть это и очень результативный игрок. Наш соперник умеет играть в командный футбол. Нам надо опасаться только себя. Мы можем выиграть и пройти дальше, только если выйдем и выложимся на 100%", - цитирует наставника "железнодорожников" Чемпионат.

Напомним, Селюк высказался о перспективах "Локомотива" во второй части сезона. | soccernews.ru