Семин: "Локомотиву" нужен нападающий"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о том, какая позиция в его команде нуждается в усилении.

По словам наставника, "Локомотиву" нужен нападающий, "который много работает в чужой штрафной".

"Какой нападающий нужен "Локомотиву"? Мобильный. То есть такой форвард, который много работает в чужой штрафной, с хорошей скоростью и дриблингом. Это идеальный вариант.

Уход Майкона – большая потеря. Кстати, недавно он забил гол за новую команду", - сказал он.

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