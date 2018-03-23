Семин: "Локомотиву" очень неудобно играть с "Амкаром" 31 марта"



Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал перенос матча 24-го тура чемпионата России с "Амкаром" из Перми в Москву.

"Я не знаю, где пройдет наш матч. Я пока не имею никакой официальной бумаги, поэтому не могу комментировать ситуацию. Могу сказать одно – нам очень неудобно играть 31 марта. У нас большая группа из 10 игроков приедет накануне из национальных сборных. Например, Фарфан и Чорлука будут лететь из Южной Америки. Вот и все, что могу сказать", - приводят слова Семина российские СМИ.

Напомним, что "Амкару" запретили проводить матчи в Перми из-за плохого состояния домашнего поля. Был вариант проведения матча с "Локомотивом" в Хабаровске, но матч состоится в Москве, на поле "железнодорожников".

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