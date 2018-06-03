Семин: "Люди из команды-чемпиона должны быть в сборной"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал включение игроков своей команды в лице братьев Миранчуков в состав сборной России на домашний Чемпионат Мира.

"Все справедливо, правильно - люди из команды-чемпиона должны быть в сборной. Миранчуки провели очень хороший сезон, поэтому заслуженно попали в окончательную заявку", - цитирует наставника "железнодорожников" sport24.ru.

Напомним, Нойштедтер прокомментировал свое непопадание в заявку сборной России на ЧМ. | soccernews.ru