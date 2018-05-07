Семин: "Манчини принесет еще много пользы российскому футболу"

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Семин: "Манчини принесет еще много пользы российскому футболу"Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о своих коллегах из стана конкурентов его команды - Массимо Каррере из "Спартака" и Роберто Манчини из питерского "Зенита".

"Считаю большим успехом опередить в турнирной таблице таких уважаемых тренеров, как Роберто Манчини и Массимо Каррера. Они мне очень симпатичны. Уверен, нашему футболу они принесут еще много пользы. Не знаю, уйдет Манчини из "Зенита" или нет - говорю то, что думаю", - цитирует наставника "железнодорожников" sport24.ru.

Напомним, Семин рассказал, когда закончит карьеру. | soccernews.ru

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