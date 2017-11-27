Семин: "Матч был очень сложным, продолжаем двигаться вперед"

Теги локомотив москваюрий семинска хабаровск

Семин: "Матч был очень сложным, продолжаем двигаться вперед"Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин дал краткий комментарий по матчу своей команды против "СКА-Хабаровск".

"Очень важная игра, в которой мы взяли три очка. Продолжаем двигаться вперед. Матч был очень сложным, хабаровская команда хорошо оборонялась. Мы допустили ошибку, когда соперник сравнял счет. И нам было очень сложно забить второй мяч. Но мы это сделали в конце матча", - цитирует наставника "железнодорожников" чемпионат.com.

Напомним, "Локомотив" вырвал победу у "СКА-Хабаровск" в самом конце игры. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Возвращение былых позиций: "Тоттенхэм" в гостях у "Лестера"

Возвращение былых позиций: "Тоттенхэм" в гостях у "Лестера"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 18 39
2 Зенит Санкт-Петербург 18 33
3 ЦСКА Москва 18 32
4 Спартак Москва 18 31
5 Краснодар 18 30
6 Ахмат 18 25
7 Уфа 18 24
8 Урал 18 24
9 Арсенал Тула 18 24
10 Ростов 18 22
11 Амкар 18 21
12 Рубин 18 20
13 Тосно 18 20
14 Динамо Москва 18 16
15 Анжи 18 16
16 СКА Хабаровск 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов