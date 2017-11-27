Семин: "Матч был очень сложным, продолжаем двигаться вперед"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин дал краткий комментарий по матчу своей команды против "СКА-Хабаровск".

"Очень важная игра, в которой мы взяли три очка. Продолжаем двигаться вперед. Матч был очень сложным, хабаровская команда хорошо оборонялась. Мы допустили ошибку, когда соперник сравнял счет. И нам было очень сложно забить второй мяч. Но мы это сделали в конце матча", - цитирует наставника "железнодорожников" чемпионат.com.

Напомним, "Локомотив" вырвал победу у "СКА-Хабаровск" в самом конце игры. | soccernews.ru