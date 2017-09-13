Семин: "Международный опыт "Копенгагена", безусловно, выше"

Наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал предстоящую игру группового раунда Лиги Европы против "Копенгагена".

"Международный опыт "Копенгагена", безусловно, выше. "Локомотив" давно не участвовал в еврокубках. Два наших клуба выигрывали Лигу Европы, и мы чувствуем большую ответственность перед этой игрой. Может, это и хорошо, что изначально букмекеры отдают предпочтение "Копенгагену" - приводят слова Семина российские СМИ.

Поединок между "Копенгагеном" и "Локомотивом" состоится завтра в 20:00.

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