Семин: "Мне очень понравилось "Динамо" в первом тайме. Казалось, что мы не выберемся"

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Семин: "Мне очень понравилось "Динамо" в первом тайме. Казалось, что мы не выберемся"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о победном матче 6-го тура РПЛ с "Динамо" (2:1).

"Два разных тайма. В первом доминировало "Динамо", у нас было много сложностей. У них было больше владения мячом, выиграли больше единоборств. В первом тайме "Динамо" играло лучше. Ведущие игроки в перерыве правильно восприняли критику и во втором тайме переломили игру. Матч был тяжелый и, как мне кажется, интересный для болельщиков.

Мне очень понравилось "Динамо" в первом тайме. Казалось, что мы не выберемся из этой ситуации, но мы справились", - сказал Семин.

Напомним, этот матч для Семина стал 600-м в карьере.

"Локомотив" с 13 баллами занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ. У "Динамо" 5 очков и 13 позиция.

А еще:  "Локомотив" в гостевом матче обыграл "Динамо"| http://soccernews.ru
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"Локомотив" в гостевом матче обыграл "Динамо"

"Локомотив" в гостевом матче обыграл "Динамо"

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