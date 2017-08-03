Семин: "Могу сказать только самые приятные слова о Фарфане"



Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин доволен тем, как полузащитник Джефферсон Фарфан заменил на острие атаки травмированного форварда Ари.

"Ари пропустит четыре месяца или может вернуться раньше? Никто не сделает чудо. На восстановление после таких травм уходит определенное время. Сроки известны. Еще никому не удавалось существенно их подвинуть.

Как мне Фарфан в нападении? Могу сказать только самые приятные слова. Фарфан – трудолюбивый профессионал. Он долго не играл до перехода в «Локомотив», но смог набрать форму. Если Фарфан продолжит в том же духе, обязательно вернется в сборную Перу", - приводит слова Семина официальный сайт клуба.

В этом сезоне 32-летний Фарфан провел за "Локомотив" 3 матча и забил 1 гол.

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