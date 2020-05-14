Сёмин может остаться в "Локомотиве"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин, возможно, покинет только занимаемый пост, а не клуб в целом.

Ранее сообщалось, что 73-летний тренер может получить почётную должность в структуре "железнодорожников". По информации "СЭ", стороны довольно успешно ведут переговоры на этот счёт, поэтому не исключено, что специалист останется в "Локо".

Напомним, что 31 мая истекает контракт Сёмина со столичным клубом и его не будут продлевать. Он выиграл с командой 13 трофеев.

Вероятнее всего, новым главным тренером "Локомотива" станет серб Марко Николич.

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