Сёмин может посетить дерби "Спартак" - "Локомотив"

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин собирается посетить столичное дерби в среду.

"Железнодорожники" в гостях сыграют со "Спартаком". Начало встречи - в 19:30 по московскому времени.

"Во вторник поеду в Москву и будут решать вопрос с попаданием на "Открытие Арену". На "Спартак" - "Локомотив" я пойду, может, даже с Сёминым. Мы договаривались", - рассказал артист Валерий Баринов.

В мае совет директоров "Локо" отказался продлевать контракт с 73-летним Сёминым, который является самым успешным тренером в истории клуба.

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