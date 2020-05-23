Сёмин может вернуться в "Локомотив"

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Сёмин может вернуться в "Локомотив"

Экс-тренер "Локомотива" Юрий Сёмин может снова вернуться на свой пост в московском клубе.

Как сообщает Metaratings, такой вариант может случиться, если новый наставник команды Марко Николич не выведет клуб в Лигу Чемпионов на сезон 2020/21.

Отмечается, что практически все помощники Сёмина продолжат работать с Николичем.

После 22 туров "Локомотив" занимает в РПЛ второе место.

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