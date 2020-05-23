Сёмин может вернуться в "Локомотив"
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Сёмин может снова вернуться на свой пост в московском клубе.
Как сообщает Metaratings, такой вариант может случиться, если новый наставник команды Марко Николич не выведет клуб в Лигу Чемпионов на сезон 2020/21.
Отмечается, что практически все помощники Сёмина продолжат работать с Николичем.
После 22 туров "Локомотив" занимает в РПЛ второе место.
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|Команда
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|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
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|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
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|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
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|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20