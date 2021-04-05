Сёмин может возглавить "Краснодар"

Фото сайт "Локомотива"

"Краснодар" рассматривает вариант с назначением Юрия Сёмина на пост главного тренера.

По информации Eurostavka, кандидатура 73-летнего специалиста является альтернативной, если "быкам" не удастся договориться с Виктором Гончаренко.

Напомним, что "Краснодар" накануне расстался с Мурадом Мусаевым, который сам попросил об отставке.

Последним клубом Сёмина был московский "Локомотив". Он покинул должность наставника "железнодорожников" в мае 2020 года в связи с истечением срока контракта.

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