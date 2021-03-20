Сёмин может возглавить "Ротор"

Фото РИА Новости / Александр Вильф

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин - один из кандидатов на пост главного тренера "Ротора".

По информации "Чемпионата", в приглашении 73-летнего специалиста заинтересовано руководство волгоградского клуба.

Ожидается, что в ближайшее время Сёмину, который с мая 2020 года остаётся без работы, сделают предложение о сотрудничестве.

"Ротор" по итогам 23 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В пятницу было объявлено об отставке Александра Хацкевича.

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