Сёмин может возглавить тульский "Арсенал"

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин может вернуться к работе уже со старта следующего сезона.

По информации "СЭ", 73-летний специалист может возглавить тульский "Арсенал".

Сейчас "канониров" возглавляет Игорь Черевченко, но его контракт с клубом истекает этим летом и вряд ли будет продлён.

Сёмин с 31 мая является безработным после ухода из "Локомотива", где его заменили на Марко Николича.

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