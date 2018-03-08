Семин: "Можно сказать, что "Локомотив" сам привез себе голы"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение своей команды от "Атлетико" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
"Мы играли с очень сильной командой, которая никогда не играет в полсилы. "Атлетико" всегда играет на максимальных оборотах. Мы наделали ошибок, хотя знали, что "Атлетико", наверное, быстрее всех отбирает мяч после потерь. Можно сказать, сами себе привезли. Это основная причина. Уровень надежности должен быть значительно выше, чем он был у нас сегодня. "Атлетико" нас сегодня подловил на этих ошибках.
Закончилась ли для нас Лига Европы? Давайте говорить конкретно о сегодняшнем матче. На "Атлетико" все может закончиться у любой команды, и очень быстро.
Было ли стыдно за "Локомотив"? Ни в коем случае. В каких-то периодах мы играли с "Атлетико" на равных, хорошо действовали в тактическом плане. Наверное, надо учитывать, что для нас это старт сезона, а также надо учитывать отсутствие в нашем составе двух ведущих игроков, которые могли бы создать острейшие ситуации. Кроме результата все остальное положительное. Игроки сражались и получили громадный опыт. "Атлетико" сильнее. Я поздравляю Диего Симеоне, у него команда высочайшего уровня. А мы сегодня не смогли", - приводят слова Семина российские СМИ.
Ответный матч состоится 15 марта.
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