Семин: "Мы должны доиграть этот сезон ради болельщиков"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что надеется на возобновление сезона.

Напомним, из-за пандемии коронавируса РПЛ приостановлена до 10 апреля.

"Я считаю так: мы, как и вся наша страна, должны бороться и победить этот вирус. И к большому удовольствию болельщиков, доиграть чемпионат. Но если этого не произойдет, и оставшиеся туры не будут проведены - мы ничего не сможем поделать. Такие решения точно будут приниматься не нами.

После плохого всегда наступает хорошее. Настроение у меня оптимистичное. Все равно в будущем мы будем радоваться. Мы живем положительными эмоциями, они больше запоминаются. Давайте верить в лучшее", - цитирует Семина "Российская Газета".

По данным на 25 марта, в России 658 случаев заражения коронавирусом.

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