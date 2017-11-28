Семин: "Мы побывали в Хабаровске в настоящей русской зиме"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поблагодарил болельщиков, которые специально прилетели в Хабаровск на матч 17-го тура чемпионата России против "СКА" (2:1).

"Побывали в настоящей русской зиме. Спасибо всем болельщикам, пришедшим вчера на стадион в Хабаровске, и отдельно хочу отметить ребят, доехавших с Курильских островов и Сахалина", - написал Семин на своей странице в Инстаграме и прикрепил фотографию города.

Фото: Хабаровск.

Напомним, что игра прошла при 12 градусах мороза.

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