Семин: "Надеемся, что Фарфан не выбыл до конца сезона"

Наставник "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что думает о травме Джефферсона Фарфана и Дмитрия Тарасова. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Футболисты получили повреждения в матче 27-го тура РПЛ с "Арсеналом" (0:2).

Стоит отметить, что главный тренер не подтвердил информацию о том, что Фарфан выбыл до конца сезона.

"Надеемся, что Фарфан не выбыл до конца сезона. Рассчитываем, что он вернется к следующему туру.

У Тарасова такая же история, как и у Фарфана", - сказал Семин.

В последних трех турах чемпионата "железнодорожникам" предстоит сыграть с "Рубином", "Уралом" и "Уфой". А 15 мая "Локомотив" встретится в ответном полуфинальном матче Кубка России с "Ростовом".

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