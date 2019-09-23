Семин надеется на возвращение Алексея Миранчук к матчу с "Зенитом"

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Семин надеется на возвращение Алексея Миранчук к матчу с "Зенитом"

Наставник "Локомотива" Юрий Семин заявил, что хавбек Алексей Миранчук, который восстанавливается после травмы, успеет вернуться в строй к матчу с "Зенитом". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Алексей не сыграет с "Балтикой", ждем его возвращения к игре с "Зенитом", - сказал Семин.

Матч 11-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Зенит" состоится в субботу, 28 сентября. Начало - в 19.00 (мск).

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