Семин надеется на возвращение Алексея Миранчук к матчу с "Зенитом"
Наставник "Локомотива" Юрий Семин заявил, что хавбек Алексей Миранчук, который восстанавливается после травмы, успеет вернуться в строй к матчу с "Зенитом". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Алексей не сыграет с "Балтикой", ждем его возвращения к игре с "Зенитом", - сказал Семин.
Матч 11-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Зенит" состоится в субботу, 28 сентября. Начало - в 19.00 (мск).
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