Сёмин: "Наверное, мы победили закономерно"
Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин дал комментарии после матча 11-го тура чемпионата России против "Ростова".
"Очень сложная игра, потому что у "Ростова" хорошее физическое состояние. Они очень хорошо обороняются, убегают в контратаки. Они приблизительно такую же игру показывали, как со "Спартаком". Но, на мой взгляд, во втором тайме мы очень хорошо стали отбирать мяч на чужой половине поля. Отсюда пошли моменты. И, наверное, мы победили закономерно.
Нет Фарфана, Смолова, Рыбуса и Эдера. Плюс теперь нет Чорлуки, уже пять игроков, но я не жалуюсь. Сейчас у нас 13 дней, должны провести пять матчей, я опять не жалуюсь. Считаю, что это ненормально" - сказал Сёмин.
Напомним, что "Локомотив" обыграл "Ростов" со счётом 2:1 и благодаря этой победе поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.
А уже в среду, 24 октября, "железнодорожники" сыграют с "Порту" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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