Сёмин назвал главное открытие сезона в РПЛ

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Бывший наставник "Ростова" и "Локомотива" Юрий Сёмин отметил игру полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.

"Главным открытием этого сезона назову Эдуарда Сперцяна. Очень техничный игрок, быстро двигает игру вперёд. После ухода легионеров на нём строится атакующая игра "Краснодара".

На таких игроков ходят смотреть болельщики. Сперцян - одарённый игрок, с хорошей техникой и головой. Думаю, он сможет заиграть в европейском чемпионате, но сейчас лучше оставаться в РПЛ", - сказал Сёмин.

В текущем сезоне 21-летний Сперцян сыграл за "Краснодар" 20 матчей, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

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