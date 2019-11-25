Сёмин назвал главную проблему "Локомотива"

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Сёмин назвал главную проблему "Локомотива"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин порассуждал о проблемах своей команды.

"Футболисты проводят к этой части сезона порядка 28 матчей. Это достаточно большая нагрузка. У нас есть проблемы сегодня. Главная - это травматизм. Много основных игроков выпали именно в этот период. С чем это связано, надо проанализировать", - сказал Сёмин.

По итогам 17 туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

В Лиге Чемпионов "железнодорожники" после 4 сыгранных матчей занимают третью строчку в группе.

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