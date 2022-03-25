Сёмин назвал главный талант российского футбола

Фото твиттер "Ростова"

Бывший наставник "Локомотива" и "Ростова" Юрий Сёмин ответил на вопросы о молодых звёздах РПЛ.

"Самые талантливые игроки в РПЛ? Захарян и Сперцян. За ними нужно следить. Арсен же - наше главное российское дарование, главный наш талант.

Могут ли они заиграть в европейских чемпионатах? Не знаю, про это я не могу сказать. Они у нас очень перспективные и хорошо играют", - сказал Сёмин.

В текущем сезоне 18-летний Захарян забил 5 мячей и сделал 8 ассистов в 23 играх за "Динамо". В активе 21-летнего Сперцяна "6+4" по системе "гол+пас" в 21 матче в составе "Краснодара".

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